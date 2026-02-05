Россия атаковала спасателей на Запорожье и Днепропетровщине

Повреждения в здании и пожарной машины. Фото: ГСЧС Украины

В прифронтовых районах российские войска продолжают осуществлять целенаправленные атаки на объекты ГСЧС. В понедельник, 5 февраля, под обстрел попали пожарно-спасательные подразделения в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Реклама

Читайте также:

Россия атакует пожарные части в прифронтовых регионах Украины

Утром россияне ударили по пожарной части одного из населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки повреждена спецтехника спасателей, здание подверглось значительным разрушениям: выбиты окна и двери, разрушена кровля.

Машина ГСЧС после обстрела на Днепропетровщине. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

На момент обстрела личный состав находился в защитных укрытиях, поэтому обошлось без потерь.

Еще один инцидент произошел на Днепропетровщине. Во время тушения пожара в Синельниковском районе спасатели снова оказались под ударом — на этот раз в результате повторной атаки дронов-камикадзе.

Повреждения машины после атаки. Фото: ГСЧС Украины

Взрывной волной поврежден пожарный автомобиль. Работники службы успели вовремя отступить на безопасное расстояние, поэтому пострадавших нет.

Напомним, вчера, 4 февраля, стало известно о российской атаке на пожарную часть в Донецкой области.

Также Россия нанесла удар по железной дороге в Сумской области, есть серьезные разрушения.