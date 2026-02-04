На Донеччині вдарили по пожежній частині — що відомо

Пошкодження будівлі. Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорському районі вночі, 4 лютого, під обстріл потрапив пожежно-рятувальний підрозділ у місті Миколаївка. Удар стався по будівлі пожежної частини, через що пошкоджено її зовнішні конструкції.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Повідомляється, що фасад будівлі частково зруйнований. Також вибите скло у вікнах та пошкоджені ролети на в'їзних воротах.

Сліди від вибуху. Фото: ДСНС Донеччини

Пошкодження ролетів. Фото: ДСНС Донеччини

Водночас серед особового складу травмованих немає. В момент атаки усі рятувальники перебували в укритті. Також зазначається, що пожежно-рятувальна техніка не зазнала пошкоджень.

