На Донеччині вдарили по пожежній частині — що відомо

Росіяни обстріляли пожежну частину в Краматорському районі
У Краматорському районі вночі, 4 лютого, під обстріл потрапив пожежно-рятувальний підрозділ у місті Миколаївка. Удар стався по будівлі пожежної частини, через що пошкоджено її зовнішні конструкції.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Росія намагалась знищити пожежну частину у прифронтовому регіоні
Повідомляється, що фасад будівлі частково зруйнований. Також вибите скло у вікнах та пошкоджені ролети на в'їзних воротах.
Водночас серед особового складу травмованих немає. В момент атаки усі рятувальники перебували в укритті. Також зазначається, що пожежно-рятувальна техніка не зазнала пошкоджень.
Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні зросла кількість постраждалих від російської атаки ввечері 3 лютого.
А в Чернігівській області російський дрон повністю знищив навчальний заклад.
Читайте Новини.LIVE!