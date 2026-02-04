Відео
Відео

Росіяни обстріляли пожежну частину в Краматорському районі

Росіяни обстріляли пожежну частину в Краматорському районі

Дата публікації: 4 лютого 2026 12:22
На Донеччині вдарили по пожежній частині — що відомо
Пошкодження будівлі. Фото: ДСНС Донеччини

У Краматорському районі вночі, 4 лютого, під обстріл потрапив пожежно-рятувальний підрозділ у місті Миколаївка. Удар стався по будівлі пожежної частини, через що пошкоджено її зовнішні конструкції.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

Росія намагалась знищити пожежну частину у прифронтовому регіоні

Повідомляється, що фасад будівлі частково зруйнований. Також вибите скло у вікнах та пошкоджені ролети на в'їзних воротах.

null
Сліди від вибуху. Фото: ДСНС Донеччини
null
Пошкодження ролетів. Фото: ДСНС Донеччини

Водночас серед особового складу травмованих немає. В момент атаки усі  рятувальники перебували в укритті. Також зазначається, що пожежно-рятувальна техніка не зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, у Запоріжжі сьогодні зросла кількість постраждалих від російської атаки ввечері 3 лютого. 

А в Чернігівській області російський дрон повністю знищив навчальний заклад.

ДСНС Донецька область обстріли дрон-камікадзе
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
