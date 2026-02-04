Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від вчорашньої атаки

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від вчорашньої атаки

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 11:58
У Запоріжжі оновили кількість жертв та постраждалих від атаки 3 лютого
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих унаслідок учорашніх російських ударів по Запоріжжю зросла до 12 людей. Відомо, що серед них четверо дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

У Запоріжжі побільшало постраждалих від атаки Росії

Зазначається, що мешканці, які зазнали травм під час атаки, продовжують звертатися по медичну допомогу вже після обстрілу.

За словами Федорова, лікарі фіксують у постраждалих вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку.

Також він уточнив, що до списку травмованих додався ще один неповнолітній, тож серед дітей, які постраждали під час атаки є віком 11, 12, 15 та 17 років. Наразі всім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, через російську атаку вчора, 3 лютого, у Запоріжжі загинуло двоє осіб.

Також через інтенсивні обстріли Укрзалізниця змінила графік та маршрути поїздів

Запоріжжя Запорізька область обстріли атака поранення постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації