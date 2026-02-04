У Запоріжжі оновили кількість жертв та постраждалих від атаки 3 лютого

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих унаслідок учорашніх російських ударів по Запоріжжю зросла до 12 людей. Відомо, що серед них четверо дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

У Запоріжжі побільшало постраждалих від атаки Росії

Зазначається, що мешканці, які зазнали травм під час атаки, продовжують звертатися по медичну допомогу вже після обстрілу.

За словами Федорова, лікарі фіксують у постраждалих вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку.

Також він уточнив, що до списку травмованих додався ще один неповнолітній, тож серед дітей, які постраждали під час атаки є віком 11, 12, 15 та 17 років. Наразі всім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, через російську атаку вчора, 3 лютого, у Запоріжжі загинуло двоє осіб.

Також через інтенсивні обстріли Укрзалізниця змінила графік та маршрути поїздів.