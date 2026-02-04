Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье возросло количество пострадавших от вчерашней атаки

В Запорожье возросло количество пострадавших от вчерашней атаки

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 11:58
В Запорожье обновили количество жертв и пострадавших от атаки 3 февраля
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Запорожья

Количество пострадавших в результате вчерашних российских ударов по Запорожью возросло до 12 человек. Известно, что среди них четверо детей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

В Запорожье увеличилось количество пострадавших от атаки России

Отмечается, что жители, которые получили травмы во время атаки, продолжают обращаться за медицинской помощью уже после обстрела.

По словам Федорова, врачи фиксируют у пострадавших взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясения головного мозга.

Также он уточнил, что в список травмированных добавился еще один несовершеннолетний, поэтому среди детей, пострадавших во время атаки есть в возрасте 11, 12, 15 и 17 лет. Сейчас всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, из-за российской атаки вчера, 3 февраля, в Запорожье погибли два человека.

Также из-за интенсивных обстрелов Укрзализныця изменила график и маршруты поездов.

Запорожье Запорожская область обстрелы атака ранение пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации