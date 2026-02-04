В Запорожье обновили количество жертв и пострадавших от атаки 3 февраля

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Запорожья

Количество пострадавших в результате вчерашних российских ударов по Запорожью возросло до 12 человек. Известно, что среди них четверо детей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Отмечается, что жители, которые получили травмы во время атаки, продолжают обращаться за медицинской помощью уже после обстрела.

По словам Федорова, врачи фиксируют у пострадавших взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясения головного мозга.

Также он уточнил, что в список травмированных добавился еще один несовершеннолетний, поэтому среди детей, пострадавших во время атаки есть в возрасте 11, 12, 15 и 17 лет. Сейчас всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, из-за российской атаки вчера, 3 февраля, в Запорожье погибли два человека.

Также из-за интенсивных обстрелов Укрзализныця изменила график и маршруты поездов.