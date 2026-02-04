Відео
Головна Новини дня На Чернігівщині російський дрон знищив школу — фото

На Чернігівщині російський дрон знищив школу — фото

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 09:28
Чернігівщина під ударами РФ — знищено школу є руйнування
Руїни школи. Фото: Чернігівська ОВА

Минулої доби обстріли та удари російських безпілотників фіксували в прикордонних громадах Чернігівщини і на Ніжинщині. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів, руйнування та пожежі.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також:

У Чернігівській області росіяни знищили школу та цивільні будинки

У Новгород-Сіверській громаді дрони типу "Герань" влучили по продовольчому підприємству. Унаслідок удару пошкоджені два цехи, а також автівки, гаражі й котельня. Окремо повідомляється, що в інших селах після ударів безпілотників постраждав житловий будинок.

Чернігівська область обстріл
Руїни школи. Фото: Чернігівська ОВА

Ще одна атака в цьому районі зачепила село Шептаки. За інформацією Новгород-Сіверської районної військової адміністрації, удар прийшовся по центру населеного пункту, після влучання загорілася будівля місцевої школи. Пожежа знищила її повністю. Зазначається, що заклад не працював, жертв немає.

Обстріли Чернігівщини
Руїни будинку. Фото: Чернігівська ОВА

Наслідки ударів фіксували й в інших громадах області. У Семенівській громаді через атаку дроном загорілися цивільні автомобілі. Також була атака БпЛА по Сновську. Відомо, що є пошкодження у музичній школі та кількох автомобілів. 

null
Запчастини безпілотника. Фото: Чернігівська ОВА

Під удар потрапила і Ніжинщина. "Герань" вдарила по селу в Ніжинському районі — повідомляється про пошкоджені будинки, господарські споруди та автомобіль.

Нагадаємо, під масованим ударом цієї ночі опинилась Одеса — відомо про людей, які опинилися під завалами.

Також поліція показала наслідки атак Росії по Сумській області

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
