Чернігівщина під ударами РФ — знищено школу є руйнування

Минулої доби обстріли та удари російських безпілотників фіксували в прикордонних громадах Чернігівщини і на Ніжинщині. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів, руйнування та пожежі.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Новгород-Сіверській громаді дрони типу "Герань" влучили по продовольчому підприємству. Унаслідок удару пошкоджені два цехи, а також автівки, гаражі й котельня. Окремо повідомляється, що в інших селах після ударів безпілотників постраждав житловий будинок.

Руїни школи. Фото: Чернігівська ОВА

Ще одна атака в цьому районі зачепила село Шептаки. За інформацією Новгород-Сіверської районної військової адміністрації, удар прийшовся по центру населеного пункту, після влучання загорілася будівля місцевої школи. Пожежа знищила її повністю. Зазначається, що заклад не працював, жертв немає.

Руїни будинку. Фото: Чернігівська ОВА

Наслідки ударів фіксували й в інших громадах області. У Семенівській громаді через атаку дроном загорілися цивільні автомобілі. Також була атака БпЛА по Сновську. Відомо, що є пошкодження у музичній школі та кількох автомобілів.

Запчастини безпілотника. Фото: Чернігівська ОВА

Під удар потрапила і Ніжинщина. "Герань" вдарила по селу в Ніжинському районі — повідомляється про пошкоджені будинки, господарські споруди та автомобіль.

Нагадаємо, під масованим ударом цієї ночі опинилась Одеса — відомо про людей, які опинилися під завалами.

Також поліція показала наслідки атак Росії по Сумській області.