Главная Новости дня На Черниговщине российский дрон уничтожил школу — фото

На Черниговщине российский дрон уничтожил школу — фото

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 09:28
Черниговщина под ударами РФ — уничтожена школа есть разрушения
Руины школы. Фото: Черниговская ОВА

За прошедшие сутки обстрелы и удары российских беспилотников фиксировали в приграничных громадах Черниговщины и на Нежинщине. Известно о повреждении гражданских объектов, разрушениях и пожарах.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Читайте также:

В Черниговской области россияне уничтожили школу и гражданские дома

В Новгород-Северской общине дроны типа "Герань" попали по продовольственному предприятию. В результате удара повреждены два цеха, а также автомобили, гаражи и котельная. Отдельно сообщается, что в других селах после ударов беспилотников пострадал жилой дом.

Чернігівська область обстріл
Руины школы. Фото: Черниговская ОГА

Еще одна атака в этом районе задела село Шептаки. По информации Новгород-Северской районной военной администрации, удар пришелся по центру населенного пункта, после попадания загорелось здание местной школы. Пожар уничтожил его полностью. Отмечается, что заведение не работало, жертв нет.

Обстріли Чернігівщини
Руины здания. Фото: Черниговская ОГА

Последствия ударов фиксировали и в других общинах области. В Семеновской общине из-за атаки дроном загорелись гражданские автомобили. Также была атака БпЛА по Сновску. Известно, что есть повреждения в музыкальной школе и нескольких автомобилей.

null
Запчасти беспилотника. Фото: Черниговская ОГА

Под удар попала и Нежинщина. "Герань" ударила по селу в Нежинском районе — сообщается о поврежденных домах, хозяйственных постройках и автомобиле.

Напомним, под массированным ударом этой ночью оказалась Одесса — известно о людях, которые оказались под завалами.

Также полиция показала последствия атак России по Сумской области.

Черниговская область обстрелы дроны война в Украине школа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
