Черниговщина под ударами РФ — уничтожена школа есть разрушения

На Черниговщине российский дрон уничтожил школу — фото
За прошедшие сутки обстрелы и удары российских беспилотников фиксировали в приграничных громадах Черниговщины и на Нежинщине. Известно о повреждении гражданских объектов, разрушениях и пожарах.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
В Черниговской области россияне уничтожили школу и гражданские дома
В Новгород-Северской общине дроны типа "Герань" попали по продовольственному предприятию. В результате удара повреждены два цеха, а также автомобили, гаражи и котельная. Отдельно сообщается, что в других селах после ударов беспилотников пострадал жилой дом.
Еще одна атака в этом районе задела село Шептаки. По информации Новгород-Северской районной военной администрации, удар пришелся по центру населенного пункта, после попадания загорелось здание местной школы. Пожар уничтожил его полностью. Отмечается, что заведение не работало, жертв нет.
Последствия ударов фиксировали и в других общинах области. В Семеновской общине из-за атаки дроном загорелись гражданские автомобили. Также была атака БпЛА по Сновску. Известно, что есть повреждения в музыкальной школе и нескольких автомобилей.
Под удар попала и Нежинщина. "Герань" ударила по селу в Нежинском районе — сообщается о поврежденных домах, хозяйственных постройках и автомобиле.
Напомним, под массированным ударом этой ночью оказалась Одесса — известно о людях, которые оказались под завалами.
Также полиция показала последствия атак России по Сумской области.
