Черниговщина под ударами РФ — уничтожена школа есть разрушения

За прошедшие сутки обстрелы и удары российских беспилотников фиксировали в приграничных громадах Черниговщины и на Нежинщине. Известно о повреждении гражданских объектов, разрушениях и пожарах.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

В Новгород-Северской общине дроны типа "Герань" попали по продовольственному предприятию. В результате удара повреждены два цеха, а также автомобили, гаражи и котельная. Отдельно сообщается, что в других селах после ударов беспилотников пострадал жилой дом.

Еще одна атака в этом районе задела село Шептаки. По информации Новгород-Северской районной военной администрации, удар пришелся по центру населенного пункта, после попадания загорелось здание местной школы. Пожар уничтожил его полностью. Отмечается, что заведение не работало, жертв нет.

Последствия ударов фиксировали и в других общинах области. В Семеновской общине из-за атаки дроном загорелись гражданские автомобили. Также была атака БпЛА по Сновску. Известно, что есть повреждения в музыкальной школе и нескольких автомобилей.

Под удар попала и Нежинщина. "Герань" ударила по селу в Нежинском районе — сообщается о поврежденных домах, хозяйственных постройках и автомобиле.

Напомним, под массированным ударом этой ночью оказалась Одесса — известно о людях, которые оказались под завалами.

Также полиция показала последствия атак России по Сумской области.