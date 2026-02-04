В Донецкой области ударили по пожарной части — что известно

Повреждения здания. Фото: ГСЧС Донетчины

В Краматорском районе ночью, 4 февраля, под обстрел попало пожарно-спасательное подразделение в городе Николаевка. Удар произошел по зданию пожарной части, из-за чего повреждены ее внешние конструкции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сообщается, что фасад здания частично разрушен. Также выбиты стекла в окнах и повреждены роллеты на въездных воротах.

Следы от взрыва. Фото: ГСЧС Донецкой области

Повреждения ролетов. Фото: ГСЧС Донецкой области

В то же время среди личного состава травмированных нет. В момент атаки все спасатели находились в укрытии. Также отмечается, что пожарно-спасательная техника не получила повреждений.

Напомним, в Запорожье сегодня возросло количество пострадавших от российской атаки вечером 3 февраля.

А в Черниговской области российский дрон полностью уничтожил учебное заведение.