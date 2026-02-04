В Донецкой области ударили по пожарной части — что известно

Россияне обстреляли пожарную часть в Краматорском районе
В Краматорском районе ночью, 4 февраля, под обстрел попало пожарно-спасательное подразделение в городе Николаевка. Удар произошел по зданию пожарной части, из-за чего повреждены ее внешние конструкции.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Россия пыталась уничтожить пожарную часть в прифронтовом регионе
Сообщается, что фасад здания частично разрушен. Также выбиты стекла в окнах и повреждены роллеты на въездных воротах.
В то же время среди личного состава травмированных нет. В момент атаки все спасатели находились в укрытии. Также отмечается, что пожарно-спасательная техника не получила повреждений.
Напомним, в Запорожье сегодня возросло количество пострадавших от российской атаки вечером 3 февраля.
А в Черниговской области российский дрон полностью уничтожил учебное заведение.
