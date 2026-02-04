Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне обстреляли пожарную часть в Краматорском районе

Россияне обстреляли пожарную часть в Краматорском районе

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:22
В Донецкой области ударили по пожарной части — что известно
Повреждения здания. Фото: ГСЧС Донетчины

В Краматорском районе ночью, 4 февраля, под обстрел попало пожарно-спасательное подразделение в городе Николаевка. Удар произошел по зданию пожарной части, из-за чего повреждены ее внешние конструкции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Россия пыталась уничтожить пожарную часть в прифронтовом регионе

Сообщается, что фасад здания частично разрушен. Также выбиты стекла в окнах и повреждены роллеты на въездных воротах.

null
Следы от взрыва. Фото: ГСЧС Донецкой области
null
Повреждения ролетов. Фото: ГСЧС Донецкой области

В то же время среди личного состава травмированных нет. В момент атаки все спасатели находились в укрытии. Также отмечается, что пожарно-спасательная техника не получила повреждений.

Напомним, в Запорожье сегодня возросло количество пострадавших от российской атаки вечером 3 февраля.

А в Черниговской области российский дрон полностью уничтожил учебное заведение.

ГСЧС Донецкая область обстрелы дрон-камикадзе
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации