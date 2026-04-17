День пожарной охраны Украины: история появления праздника

Сегодня, 17 апреля, Украина отмечает День пожарной охраны. Этот праздник посвящен настоящим героям, которые ежедневно рискуют собственной жизнью ради спасения людей и борьбы с огненной стихией. Несмотря на сложную историю изменения дат и объединений, именно этот день стал официальным профессиональным праздником украинских пожарных с 2013 года.

Новини.LIVE расскажет, как начали День пожарной охраны и в каких условиях сейчас работают пожарные.

Как начали День пожарной охраны в Украине

В Украине 17 апреля традиционно празднуют День пожарной охраны. Это профессиональный праздник тех, кто не боится сделать шаг в пламя, чтобы спасти других.

Основная цель этого дня — достойно почтить весомый вклад работников пожарной охраны в борьбу с огненной стихией, защиту жизни и здоровья людей, а также сохранение имущества.

Праздник был установлен Указом Президента Украины № 555/2013 от 11 октября 2013 года в поддержку инициатив общественных объединений и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также:

Но прежде чем этот праздник закрепился в календаре, история установления даты празднования для украинских пожарных прошла через несколько этапов изменений. Календарь профессиональных праздников спасателей менялся следующим образом:

1995-2004 годы: Профессиональный праздник "День работников пожарной охраны Украины" официально отмечали ежегодно 29 января.

С 1998 года: Параллельно появился праздник "День спасателя", который приходился на последнюю субботу октября.

2004 год: В конце августа оба праздника отменили, объединив их в "День работников гражданской защиты", который закрепили за 17 сентября. Из-за этих нормативных изменений в 2004 году пожарные имели уникальную возможность отметить свой профессиональный праздник дважды в год.

2008 год: Праздник 17 сентября переименовали в знакомый нам "День спасателя", который сегодня объединяет всех работников аварийно-спасательных служб, специальных формирований и граждан, приобщающихся к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то, что работники пожарной охраны являются неотъемлемой частью большой семьи ГСЧС и масштабно празднуют "День спасателя" 17 сентября, возвращение отдельного профессионального праздника 17 апреля стало важным шагом для признания их специфической и сверхсложной работы.

Именно этот апрельский день является прекрасным поводом еще раз вспомнить о героизме, самоотверженности и мужестве наших пожарных, которые ежедневно смотрят в глаза опасности ради безопасности Украины.

Кроме того, спасателям приходится работать в критических и чрезвычайно тяжелых условиях войны.

Как писали Новини.LIVE, Россия регулярно атакует пожарные части в прифронтовых регионах. Таким образом оккупанты хотят сделать невозможным спасателям оказывать помощь гражданским при атаках.

Кроме того, российские войска бьют и по спасателям непосредственно во время их выполнения работ. Они применяют тактику повторного удара, когда экстренные службы прибывают на место и начинают поисково-спасательные работы.