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Главная Новости дня Россия обстреляла Запорожский район: среди пострадавших двое детей

Россия обстреляла Запорожский район: среди пострадавших двое детей

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 23:37
Россия обстреляла Запорожский район: среди пострадавших двое детей
Разрушения в Запорожском районе после обстрела 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины

Во вторник, 9 июня, россияне атаковали беспилотниками один из населенных пунктов Запорожского района. Пострадали семь человек. Среди раненых — трехлетняя девочка, её семилетний брат и 33-летняя мать.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

РФ 9 июня 2026 года обстреляла Запорожский район
Скриншот сообщения ГСЧС Украины

Последствия обстрела Запорожского района 9 июня

Атака разрушила двухэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на площади 120 квадратных метров — его потушили спасатели. Получили повреждения соседние жилые дома. На месте удара работали все экстренные службы.

Россияне 9 июня 2026 обстреляли населенный пункт в Запорожском районе
Последствия обстрела Запорожского района 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины
Россияне 9 июня 2026 обстреляли населенный пункт в Запорожском районе
Последствия обстрела Запорожского района 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины
Россияне 9 июня 2026 обстреляли населенный пункт в Запорожском районе
Последствия обстрела Запорожского района 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго сообщал, что 9 июня в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру остались без света потребители в пяти регионах. Перебои с электроснабжением возникли в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Энергетики приступили к восстановительным работам, как только получили разрешение от военных и спасателей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины писал, что от атаки на Запорожье 8 июня пострадали более 30 человек. Пятеро травмированных — дети. Еще два человека погибли.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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