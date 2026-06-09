Россия обстреляла Запорожский район: среди пострадавших двое детей

Разрушения в Запорожском районе после обстрела 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины

Во вторник, 9 июня, россияне атаковали беспилотниками один из населенных пунктов Запорожского района. Пострадали семь человек. Среди раненых — трехлетняя девочка, её семилетний брат и 33-летняя мать.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины

Последствия обстрела Запорожского района 9 июня

Атака разрушила двухэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар на площади 120 квадратных метров — его потушили спасатели. Получили повреждения соседние жилые дома. На месте удара работали все экстренные службы.

Последствия обстрела Запорожского района 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины

Последствия обстрела Запорожского района 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины

Последствия обстрела Запорожского района 9 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго сообщал, что 9 июня в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру остались без света потребители в пяти регионах. Перебои с электроснабжением возникли в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Энергетики приступили к восстановительным работам, как только получили разрешение от военных и спасателей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины писал, что от атаки на Запорожье 8 июня пострадали более 30 человек. Пятеро травмированных — дети. Еще два человека погибли.