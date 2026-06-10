Понад 800 ударів за добу: Запорізька область зазнала масованої атаки РФ

Наслідки обстрілу по обласному центру Запоріжжя. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Запорізька область зазнала масованих атак з боку російських військ — за минулу добу під обстрілами опинилися 46 населених пунктів, зафіксовано понад 800 ударів. Унаслідок атак постраждали 10 людей.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла журналістка Ксенія Клещенко.

Вранці дрони вдарили по Запоріжжю

Вранці російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із вибухів пролунав близько 9:30 у Дніпровському районі міста, удар прийшовся по приватному сектору.

Унаслідок влучання виникла пожежа. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки — у помешканнях вибито вікна, зруйновано покрівлі та навіси.

Місцеві жителі зазначають, що удар стався раптово серед білого дня. На місцях влучань працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів та допомагають закривати вибиті вікна й відновлювати пошкоджене житло.

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Крім того, вночі під обстріл потрапив Шевченківський район Запоріжжя. Внаслідок атаки там сталася пожежа, також пошкоджено приватний будинок.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Наслідки атаки РФ. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Новини.LIVE повідомляли, що у Запоріжжі збільшується кількість постраждалих внаслідок російської атаки 8 червня. Наразі відомо про 32 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Також загинули дві жінки.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на середу, 10 червня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, після чого виникла пожежа.