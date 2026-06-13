Росіяни скинули три авіабомби на Слов'янськ: серед поранених дитина

Двоє працівників ДСНС гасять пожежу на місці прильоту в Слов'янську. Фото: ДСНС

По Слов'янську на Донеччині вдень 13 червня вдарила російська авіація. Три ворожих авіабомби побили житловий сектор та пошкодили 24 багатоповерхівки. Шість мирних мешканців отримали поранення, серед постраждалих людей є дев'ятирічний хлопчик.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Пошкодження багатоповерхових будинків

Уламки та вибухова хвиля понівечили також майно людей.

Працівники ДСНС гасять пожежу у дворі багатоповерхівки після російської атаки. Фото: ДСНС

"Через влучання пошкоджені 24 багатоповерхівки та 3 автомобілі", — повідомили в ДСНС.

Пожежні бригади одразу приїхали на місце прильоту та ліквідували вогонь на даху адміністративної будівлі.

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Пожежники ДСНС працюють на місці прильоту. Фото: ДСНС

Також рятівники оперативно загасили легковий автомобіль, який спалахнув прямо у дворі.

Працівник ДСНС гасить пожежу на даху будівлі. Фото: ДСНС

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни ввечері 10 червня здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровської області, Це призвело до значних руйнувань і поранень серед цивільного населення. У Павлограді ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них — 13-річна дитина.

Також ми повідомляли, що російські війська зараз активно атакують авіабомбами та дронами прикордонні райони Харківщини та Сумщиніи, намагаючись повністю знищити цивільну логістику та транспортне сполучення між великими містами.