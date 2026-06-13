Росіяни скинули три авіабомби на Слов'янськ: серед поранених дитина
По Слов'янську на Донеччині вдень 13 червня вдарила російська авіація. Три ворожих авіабомби побили житловий сектор та пошкодили 24 багатоповерхівки. Шість мирних мешканців отримали поранення, серед постраждалих людей є дев'ятирічний хлопчик.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Пошкодження багатоповерхових будинків
Уламки та вибухова хвиля понівечили також майно людей.
"Через влучання пошкоджені 24 багатоповерхівки та 3 автомобілі", — повідомили в ДСНС.
Пожежні бригади одразу приїхали на місце прильоту та ліквідували вогонь на даху адміністративної будівлі.
Також рятівники оперативно загасили легковий автомобіль, який спалахнув прямо у дворі.
Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни ввечері 10 червня здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровської області, Це призвело до значних руйнувань і поранень серед цивільного населення. У Павлограді ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них — 13-річна дитина.
Також ми повідомляли, що російські війська зараз активно атакують авіабомбами та дронами прикордонні райони Харківщини та Сумщиніи, намагаючись повністю знищити цивільну логістику та транспортне сполучення між великими містами.