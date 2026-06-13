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Головна Новини дня Росіяни скинули три авіабомби на Слов'янськ: серед поранених дитина

Росіяни скинули три авіабомби на Слов'янськ: серед поранених дитина

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 19:48
Росіяни скинули три авіабомби на Слов'янськ: серед поранених дитина
Двоє працівників ДСНС гасять пожежу на місці прильоту в Слов'янську. Фото: ДСНС

По Слов'янську на Донеччині вдень 13 червня вдарила російська авіація. Три ворожих авіабомби побили житловий сектор та пошкодили 24 багатоповерхівки. Шість мирних мешканців отримали поранення, серед постраждалих людей є дев'ятирічний хлопчик. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Пошкодження багатоповерхових будинків

Уламки та вибухова хвиля понівечили також майно людей.

Росіяни скинули три авіабомби на Слов'янськ: серед поранених дитина - фото 1
Працівники ДСНС гасять пожежу у дворі багатоповерхівки після російської атаки. Фото: ДСНС

"Через влучання пошкоджені 24 багатоповерхівки та 3 автомобілі", — повідомили в ДСНС. 

Пожежні бригади одразу приїхали на місце прильоту та ліквідували вогонь на даху адміністративної будівлі.

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Пожежники ДСНС працюють на місці прильоту. Фото: ДСНС

Також рятівники оперативно загасили легковий автомобіль, який спалахнув прямо у дворі.

Росіяни скинули три авіабомби на Слов'янськ: серед поранених дитина - фото 3
Працівник ДСНС гасить пожежу на даху будівлі. Фото: ДСНС

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни ввечері 10 червня здійснила масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровської області, Це призвело до значних руйнувань і поранень серед цивільного населення. У Павлограді ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них — 13-річна дитина.

Також ми повідомляли, що російські війська зараз активно атакують авіабомбами та дронами прикордонні райони Харківщини та Сумщиніи, намагаючись повністю знищити цивільну логістику та транспортне сполучення між великими містами.

ДСНС обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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