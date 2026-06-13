Россияне сбросили три авиабомбы на Славянск: среди раненых есть ребенок

Двое работников ГСЧС тушат пожар на месте прилета в Славянске. Фото: ГСЧС

13 июня днём российская авиация нанесла удар по Славянску в Донецкой области. Три вражеские авиабомбы поразили жилой сектор и повредили 24 многоэтажки. Шесть мирных жителей получили ранения, среди пострадавших есть девятилетний мальчик.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Повреждения многоэтажных домов

Осколки и взрывная волна также повредили имущество людей.

Сотрудники ГСЧС тушат пожар во дворе многоэтажного дома после российской атаки. Фото: ГСЧС

"В результате попадания повреждены 24 многоэтажки и 3 автомобиля", — сообщили в ГСЧС.

Пожарные бригады сразу прибыли на место прилета и ликвидировали огонь на крыше административного здания.

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Также спасатели оперативно потушили легковой автомобиль, который загорелся прямо во дворе.

Сотрудник ГСЧС тушит пожар на крыше здания. Фото: ГСЧС

Ранее Новини.LIVE писали, что вечером 10 июня россияне совершили массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области, что привело к значительным разрушениям и ранениям среди гражданского населения. В Павлограде вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего пострадали пять человек, среди них — 13-летний ребенок.

Также мы сообщали, что российские войска сейчас активно атакуют авиабомбами и дронами приграничные районы Харьковской и Сумской областей, пытаясь полностью уничтожить гражданскую логистику и транспортное сообщение между крупными городами.