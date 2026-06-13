Россияне сбросили три авиабомбы на Славянск: среди раненых есть ребенок
13 июня днём российская авиация нанесла удар по Славянску в Донецкой области. Три вражеские авиабомбы поразили жилой сектор и повредили 24 многоэтажки. Шесть мирных жителей получили ранения, среди пострадавших есть девятилетний мальчик.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Повреждения многоэтажных домов
Осколки и взрывная волна также повредили имущество людей.
"В результате попадания повреждены 24 многоэтажки и 3 автомобиля", — сообщили в ГСЧС.
Пожарные бригады сразу прибыли на место прилета и ликвидировали огонь на крыше административного здания.
Также спасатели оперативно потушили легковой автомобиль, который загорелся прямо во дворе.
Ранее Новини.LIVE писали, что вечером 10 июня россияне совершили массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области, что привело к значительным разрушениям и ранениям среди гражданского населения. В Павлограде вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего пострадали пять человек, среди них — 13-летний ребенок.
Также мы сообщали, что российские войска сейчас активно атакуют авиабомбами и дронами приграничные районы Харьковской и Сумской областей, пытаясь полностью уничтожить гражданскую логистику и транспортное сообщение между крупными городами.