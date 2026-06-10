Росіяни вдарили по рятувальниках та цивільних на Дніпровщині: є поранені

Пошкоджений обстрілами житловий будинок у Павлограді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія ввечері 10 червня влаштувала масовану атаку безпілотниками по кількох районах Дніпропетровської області, спричинивши значні руйнування та поранення серед мирних мешканців. Найважча ситуація зафіксована у Павлограді, де ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку та травмував п'ятьох людей, серед яких є тринадцятирічна дитина. Також росіяни вдарили FPV-дронами по співробітниках ДСНС під час ліквідації пожежі у Нікопольському районі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України та Дніпропетровську ОВА.

Поранені у Павлограді та Криворізькому районі

Рятувальники під час розбору завалів у Павлограді змогли витягнути живими двох людей, які опинилися в пастці через руйнування будинку.

Повідомлення про постраждалих. Фото: скріншот Дніпропетровської ОВА

"Відомо про 4-х постраждалих: це 13-річний хлопчик, чоловіки 43, 44 та 79 років", — повідомили в Дніпропетровській ОВА.

На 22:45 число постраждалих у Павлограді збільшилося до 12.

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Крім того, під ворожим вогнем опинилася Зеленодольська громада у Криворізькому районі, де через обстріли поранення отримали двоє чоловіків, а також побило місцевий транспорт та критичну інфраструктуру.

Повідомлення про обстріли. Фото: скріншот МВС

Удари по пожежниках

Під Нікополем росіяни вдарили FPV-дронами по пожежникам ДСНС, які гасили займання після попереднього прильоту.

Пожежна машина отримала сильні пошкодження, але бійці ДСНС встигли сховатися в укритті.

Як писали Новини.LIVE раніше, російські війська від початку тижня атакували Україну майже 530 ударними дронами та двома авіаракетами. Під обстріли попали 11 українських регіонів, пошкоджені агропідприємства, критична інфраструктуру та навіть панамський контейнеровоз.

Також ми повідомляли, що Росія за добу атакувала 46 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів пошкоджені десятки приватних будинків, 10 людей поранено.