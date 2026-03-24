За два роки війни РФ втратить ще 1,5 млн солдатів, — Горбенко

Руслан Горбенко. Фото: кадр із відео

Нардеп Руслан Горбенко заявив, що Росія у разі ще двох років війни проти України, може втратити близько 1,5 людей. Водночас такі втрати можуть призвести до зміни влади в РФ або ж сам народ вимагатиме зупинку.

Про це народний депутат від "Слуги народу" сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

За словами Горбенка, за поточних поточних темпів ліквідації окупантів, Росія у разі продовження війни втратить за два роки ще 1,5 млн осіб. Це у свою чергу може стати критичною межею, яка здатна спровокувати "чорного лебедя" в РФ.

"Зараз ми ж цифри бачимо, від 40 до 60 тисяч людей на місяць. За два роки це плюс 1,5 млн втрат... Для Росії... я думаю, це вже така критична межа, після якої може трапитись чудо. Або його (Путіна — ред.) свої завалять, або просто народ встане і дійсно буде підтримувати ідею зупинення війни", — сказав він.

Нардеп також припустив, що війна може тривати до 2027 року, якщо до того часу не помре глава Кремля. Він підкреслив, що поки Володимир Путін залишається живим, то можна розраховувати максимум на замороження конфлікту, а не на повноцінний мир.

"Моя думка не змінилася. Я мав розуміння, що війна буде до кінця 2027 року... зараз ми бачимо, що воно так і буде. І дуже добре, що і міністр оборони, і президент вже (готують плани на два роки — Ред.)", — заявив Горбенко.

Також він додав, що на бажання Путіна закінчувати війну може вплинути операція США в Ірані. Зокрема, бойові дії на Близькому Сході показали слабкість військової машини Сполучених Штатів, якій критично бракує сучасного досвіду масштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має проблеми з особовим складом. Попри це ворог нарощує дрони та продовжує наступальні дії.

Також глава держави нещодавно сказав, що командуванню РФ вдалося встановити реальне розташування своїх частин на фронті, яке суттєво відрізняється від офіційних доповідей. За словами Зеленського, частину командирів бригад вже відсторонили через недостовірну інформацію.