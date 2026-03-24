За два года войны РФ потеряет еще 1,5 млн солдат, — Горбенко

Руслан Горбенко. Фото: кадр из видео

Нардеп Руслан Горбенко заявил, что Россия в случае еще двух лет войны против Украины, может потерять около 1,5 человек. В то же время такие потери могут привести к смене власти в РФ или же сам народ потребует остановки.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" сказал в эфире "Вечір.LIVE".

По словам Горбенко, при текущих текущих темпах ликвидации оккупантов, Россия в случае продолжения войны потеряет за два года еще 1,5 млн человек. Это в свою очередь может стать критической чертой, которая способна спровоцировать "черного лебедя" в РФ.

"Сейчас мы же цифры видим, от 40 до 60 тысяч человек в месяц. За два года это плюс 1,5 млн потерь... Для России... я думаю, это уже такая критическая черта, после которой может случиться чудо. Или его (Путина — ред.) свои завалят, или просто народ встанет и действительно будет поддерживать идею остановки войны", — сказал он.

Нардеп также предположил, что война может продлиться до 2027 года, если к тому времени не умрет глава Кремля. Он подчеркнул, что пока Владимир Путин остается живым, то можно рассчитывать максимум на заморозку конфликта, а не на полноценный мир.

"Мое мнение не изменилось. Я имел понимание, что война будет до конца 2027 года... сейчас мы видим, что оно так и будет. И очень хорошо, что и министр обороны, и президент уже (готовят планы на два года — Ред.)", — заявил Горбенко.

Также он добавил, что на желание Путина заканчивать войну может повлиять операция США в Иране. В частности, боевые действия на Ближнем Востоке показали слабость военной машины Соединенных Штатов, которой критически не хватает современного опыта масштабной войны.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет проблемы с личным составом. Несмотря на это враг наращивает дроны и продолжает наступательные действия.

Также глава государства недавно сказал, что командованию РФ удалось установить реальное расположение своих частей на фронте, которое существенно отличается от официальных докладов. По словам Зеленского, часть командиров бригад уже отстранили из-за недостоверной информации.