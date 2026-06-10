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Главная Новости дня Россияне обстреляли спасателей и мирных жителей Днепропетровщине

Россияне обстреляли спасателей и мирных жителей Днепропетровщине

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 23:02
Россияне обстреляли спасателей и мирных жителей в Днепропетровской области: есть раненые
Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в Павлограде. Фото: Днепропетровская ОГА

Вечером 10 июня российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по нескольким районам Днепропетровской области, что привело к значительным разрушениям и ранениям среди мирных жителей. Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в Павлограде, где вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом и ранил пятерых человек, среди которых есть тринадцатилетний ребенок. Также россияне нанесли удар FPV-дронами по сотрудникам ГСЧС во время ликвидации пожара в Никопольском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины и Днепропетровскую ОГА.

Раненые в Павлограде и Криворожском районе

Спасатели во время разбора завалов в Павлограде смогли вытащить живыми двух человек, оказавшихся в ловушке из-за разрушения дома.

Россияне обстреляли спасателей и мирных жителей Днепропетровщине - фото 1
Сообщение о пострадавших. Фото: скриншот Днепропетровской ОГА

"Известно о 4 пострадавших: это 13-летний мальчик, мужчины 43, 44 и 79 лет", — сообщили в Днепропетровской ОГА.

На 22:45 число пострадавших в Павлограде увеличилось до 12.

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Кроме того, под вражеским огнем оказалась Зеленодольская община в Криворожском районе, где в результате обстрелов ранения получили двое мужчин, а также был поврежден местный транспорт и критическая инфраструктура.

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Сообщение об обстрелах. Фото: скриншот МВД

Удары по пожарным

Под Никополем россияне нанесли удар FPV-дронами по пожарным ГСЧС, которые тушили возгорание после предыдущего обстрела.

Пожарная машина получила сильные повреждения, но бойцы ГСЧС успели укрыться в укрытии.

Как писали Новини.LIVE ранее, российские войска с начала недели атаковали Украину почти 530 ударными дронами и двумя авиаракетами. Под обстрелы попали 11 украинских регионов, повреждены агропредприятия, критическая инфраструктура и даже панамский контейнеровоз.

Также мы сообщали, что Россия за сутки атаковала 46 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов повреждены десятки частных домов, 10 человек ранены.

Днепропетровская область обстрелы ранение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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