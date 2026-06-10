За три суток Россия запустила по Украине почти 530 дронов: Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

С начала недели российские войска нанесли удары почти 530 ударными дронами и двумя авиационными ракетами по 11 украинским регионам, ранив десятки мирных жителей и повредив агропредприятия, критически важную инфраструктуру и панамский контейнеровоз. Президент Украины подчеркнул, что надежная защита неба является главным условием для успешной дипломатии, и призвал партнеров оперативно воплотить в жизнь решение о поставках систем ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в Telegram.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что на фоне ежедневных обстрелов все запланированные переговоры и дипломатические усилия государства сосредоточены на усилении противовоздушной обороны.

Разбор завалов в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области

В последние дни состоялась серия международных переговоров и встреч по вопросам поставки систем ПВО, где ключевой задачей является выполнение подписанных соглашений, прежде всего в отношении комплексов PURL. Дальнейшие решения по вопросам безопасности ожидаются во время следующих саммитов лидеров G7 и Североатлантического альянса.

Разрушенное многоэтажное здание в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

«Десятки людей были ранены. Каждый день дипломатическая работа Украины должна быть направлена на укрепление защиты нашего неба. В эти дни было много международных встреч и переговоров по ПВО, и важно обеспечить реализацию всех договоренностей, прежде всего касающихся PURL. Еще больше может решиться на саммитах G7 и НАТО. Защита Украины необходима — это предпосылка для того, чтобы дипломатия работала. Спасибо всем партнерам, которые помогают», — заявил Владимир Зеленский.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, 10 июня российские войска атаковали Харьков, зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом. В результате обстрела есть раненые, а в здании разгорелся сильный пожар.

Всего в ночь на 10 июня оккупанты выпустили по Украине 207 ударных дронов, 181 из которых уничтожили Силы обороны. В то же время взрывы и падение обломков сбитых БПЛА зафиксировали в 27 локациях на востоке, юге и севере страны.