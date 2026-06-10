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Головна Новини дня За три доби Росія випустила по Україні майже 530 дронів: Зеленський

За три доби Росія випустила по Україні майже 530 дронів: Зеленський

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Дата публікації: 10 червня 2026 13:00
За три доби Росія випустила по Україні майже 530 дронів: Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська від початку тижня атакували майже 530 ударними дронами та двома авіаракетами 11 українських регіонів, поранивши десятки цивільних мешканців і пошкодивши агропідприємства, критичну інфраструктуру та панамський контейнеровоз. Президент України підкреслив, що надійний захист неба є головною умовою для успішної дипломатії, і закликав партнерів оперативно втілити в життя рішення щодо постачання систем ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського у Telegram.

Росія не припиняє атак по Україні та продовжує обходити санкції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на тлі щоденних обстрілів усі заплановані переговори та дипломатичні зусилля держави сфокусовані на посиленні протиповітряної оборони.

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Розбір завалів на Сумщині. Фото: ДСНС Сумщини

Останніми днями відбулася серія міжнародних переговорів і зустрічей щодо постачання систем ППО, де ключовим завданням є виконання підписаних угод, насамперед стосовно комплексів PURL. Подальші рішення для безпеки очікуються під час наступних самітів лідерів G7 та Північноатлантичного альянсу.

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Зруйнована багатоповерхівка у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

"Десятки людей було поранено. Кожного дня дипломатична робота України має бути спрямована на зміцнення захисту нашого неба. Цими днями було багато міжнародних зустрічей та перемовин щодо ППО, і важливо забезпечити реалізацію всіх домовленостей, передусім щодо PURL. Ще більше може вирішитися на самітах G7 і НАТО. Захист України потрібен – це передумова, щоб дипломатія працювала. Дякую всім партнерам, які допомагають", — заявив Володимир Зеленський.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російські війська 10 червня атакували Харків, зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок. Унаслідок обстрілу є поранені, а в будівлі зайнялася сильна пожежа.

Загалом у ніч на 10 червня окупанти випустили по Україні 207 ударних дронів, 181 з яких знищили Сили оборони. Водночас вибухи та падіння уламків збитих БпЛА зафіксували у 27 локаціях на сході, півдні та півночі держави.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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