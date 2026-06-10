За три доби Росія випустила по Україні майже 530 дронів: Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська від початку тижня атакували майже 530 ударними дронами та двома авіаракетами 11 українських регіонів, поранивши десятки цивільних мешканців і пошкодивши агропідприємства, критичну інфраструктуру та панамський контейнеровоз. Президент України підкреслив, що надійний захист неба є головною умовою для успішної дипломатії, і закликав партнерів оперативно втілити в життя рішення щодо постачання систем ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського у Telegram.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що на тлі щоденних обстрілів усі заплановані переговори та дипломатичні зусилля держави сфокусовані на посиленні протиповітряної оборони.

Розбір завалів на Сумщині. Фото: ДСНС Сумщини

Останніми днями відбулася серія міжнародних переговорів і зустрічей щодо постачання систем ППО, де ключовим завданням є виконання підписаних угод, насамперед стосовно комплексів PURL. Подальші рішення для безпеки очікуються під час наступних самітів лідерів G7 та Північноатлантичного альянсу.

Зруйнована багатоповерхівка у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

"Десятки людей було поранено. Кожного дня дипломатична робота України має бути спрямована на зміцнення захисту нашого неба. Цими днями було багато міжнародних зустрічей та перемовин щодо ППО, і важливо забезпечити реалізацію всіх домовленостей, передусім щодо PURL. Ще більше може вирішитися на самітах G7 і НАТО. Захист України потрібен – це передумова, щоб дипломатія працювала. Дякую всім партнерам, які допомагають", — заявив Володимир Зеленський.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російські війська 10 червня атакували Харків, зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок. Унаслідок обстрілу є поранені, а в будівлі зайнялася сильна пожежа.

Загалом у ніч на 10 червня окупанти випустили по Україні 207 ударних дронів, 181 з яких знищили Сили оборони. Водночас вибухи та падіння уламків збитих БпЛА зафіксували у 27 локаціях на сході, півдні та півночі держави.