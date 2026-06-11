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Главная Новости дня В Павлограде в результате обстрела ранены 12 человек, повреждено ГСЧС

В Павлограде в результате обстрела ранены 12 человек, повреждено ГСЧС

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Дата публикации 11 июня 2026 09:43
В Павлограде в результате обстрела ранены 12 человек, повреждено ГСЧС
Спасатели в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Российская армия нанесла удары по Днепропетровской области в ночь на 11 июня. В результате погиб один человек, ещё 16 мирных жителей получили ранения. Под массированным огнем оказались жилые кварталы, инфраструктурные и промышленные объекты в Павлограде, Никополе, а также в Синельниковском и Криворожском районах.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Днепропетровской области

Российские войска нанесли серию мощных ударов по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Днепропетровской области. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Павлограде, где в результате вражеского налета был поврежден многоэтажный жилой дом.

Медицинская помощь понадобилась 12 местным жителям, получившим ранения различной степени тяжести. Кроме того, в городе под удар попало здание одного из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Обстріли Дніпропетровської області
Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Смертельные последствия имели вражеские обстрелы в Синельниковском районе, где под огнем оккупантов оказались Украинская и Васильковская громады. Там из-за действий захватчиков погиб один человек, а еще трое гражданских лиц получили травмы. В результате обстрелов разрушены здание местного магазина, два частных жилых дома, агрофирма, хозяйственные постройки и частные транспортные средства. На местах попаданий вспыхнули пожары, которые впоследствии удалось потушить подразделениям ГСЧС.

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Повреждение лобового стекла служебного автомобиля. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Атаки затронули и другие районы области. В Зеленодольской громаде Криворожского района в результате обстрела пострадал один человек. В то же время в Никополе, а также на территории четырех прилегающих громад района зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктурных объектов и частной жилой застройки. В одном из никопольских жилых домов после обстрела произошел пожар, который уже потушили.

Как писали ранее Новини.LIVE, 8 июня в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в Никополе и на Павлоградщине погиб один человек, пятеро получили травмы. Новая массированная атака началась 10 июня, когда оккупанты запустили большую группу беспилотников по громадам области.

ГСЧС Днепропетровская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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