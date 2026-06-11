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Головна Новини дня У Павлограді через обстріл поранені 12 людей, пошкоджено ДСНС

У Павлограді через обстріл поранені 12 людей, пошкоджено ДСНС

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Дата публікації: 11 червня 2026 09:43
У Павлограді через обстріл поранені 12 людей, пошкоджено ДСНС
Рятувальники у Дніпропетровській області. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російська армія завдала ударів по Дніпропетровській області у ніч проти 11 червня. Вони призвели до загибелі однієї людини та поранення ще 16 мирних жителів. Під масованим вогнем опинилися житлові квартали, інфраструктурні та промислові об'єкти в Павлограді, Нікополі, а також у Синельниківському та Криворізькому районах.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОВА, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських атак по Дніпропетровській області

Російські війська завдали серії потужних ударів по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Дніпропетровської області. Найбільша кількість постраждалих зафіксована у Павлограді, де внаслідок ворожого нальоту було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Медична допомога знадобилася 12 місцевим мешканцям, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окрім цього, у місті під удар потрапила будівля одного з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Обстріли Дніпропетровської області
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Смертельні наслідки мали ворожі обстріли у Синельниківському районі, де під вогнем окупантів опинилися Українська та Васильківська громади. Там через дії загарбників загинула одна людина, а ще троє цивільних громадян дістали травми. Внаслідок прильотів зруйновано будівлю місцевого магазину, два приватні житлові будинки, агрофірму, господарські споруди та приватні транспортні засоби. На місцях влучань спалахнули пожежі, які згодом зуміли приборкати підрозділи ДСНС.

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Пошкодження в лобовому склі службового автомобіля. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Атаки зачепили й інші райони області. У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл постраждала одна людина. Водночас у Нікополі, а також на території чотирьох навколишніх громад району зафіксовано численні пошкодження інфраструктурних об'єктів та приватної житлової забудови. В одному з нікопольських житлових будинків після обстрілу була пожежа, яку вже загасили.

Як писали раніше Новини.LIVE, 8 червня через обстріли цивільної інфраструктури в Нікополі та на Павлоградщині загинула одна особа, п'ятеро  дістали травми. Нова масована атака почалася 10 червня, коли окупанти випустили велику групу безпілотників по громадах області. 

ДСНС Дніпропетровська область обстріли
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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