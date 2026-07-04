Кім пояснив, чому росіяни обстрілюють українські АЗС

Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Армія РФ змінила тактику завдання ударів. Окупанти дедалі частіше цілеспрямовано атакують українські АЗС. Також під ударами опиняються склади та цивільні об'єкти з горючими матеріалами.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

Обстріли заправок російськими військами

За словами очільника ОВА, лише впродовж доби 2 липня від удару по АЗС на Миколаївщині загинула людина. Ворог визначив зону протяжністю близько 150 кілометрів і б'є по автозаправках. На логістику такі атаки не вплинуть, адже військові не заправляються на АЗС: у них свої канали. Росіяни хочуть створити картинку для телебачення: як нібито палять логістику й завдають величезного удару по Україні.

"Ворог виділив додаткові засоби на ураження і дійсно змінив тактику, переважно б'ють по цивільних об'єктах, які мають горючі матеріали. Це склади будівельних матеріалів, підприємств, інші автозаправки. Їм потрібно, щоб був дим, щоб вони могли це показувати в телевізорах в Росії", — підсумував Віталій Кім.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що 3 липня армія РФ обстріляла Софіївську громаду Криворізького раойну Дніпропетровщини. Одна людина загинула, а ще шестеро — зазнали поранень. Атака пошкодила декілька АЗС.

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Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу писав, що в ніч проти 1 липня росіяни вдарили по п'яти автозаправках на Дніпропетровщині. Зазнало пошкоджень обладнання. Загинула жінка. Крім того, були поранені.