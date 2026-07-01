Росіяни вночі атакували п'ять АЗС на Дніпропетровщині

Зруйнована АЗС. Фото: Дніпропетровська ОВА

Під час нічного нальоту російські війська вдарили по п'яти автозаправних станціях у Дніпропетровській області, внаслідок чого спалахнули пожежі та повністю розтрощено обладнання. Через ці атаки загинула жінка, ще троє людей дістали травми різного ступеня.

Про це Новини.LIVE повідомляє посилаючись на дані голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Росія знищує автозаправні станції в Дніпропетровській області

Під прицілом російської армії опинилися відразу п'ять автозаправних станцій у різних куточках регіону. На кожному ураженому об'єкті спалахнув вогонь, відомо, що технічне устаткування заправок зазнало серйозних пошкоджень.

Зруйнована АЗС. Фото: скриншот

Унаслідок цих ударів є жертви серед місцевого населення. Через ворожі обстріли загинула жінка. Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще троє людей.

Лікарі вже надали їм необхідну допомогу. Одну з поранених жінок забрали до лікарні, де вона перебуває під наглядом медиків, а дві інші постраждалі після отримання невідкладної допомоги відпущені додому та проходять лікування амбулаторно.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Дніпропетровщина залишається під постійним прицілом російських окупантів, які продовжують атаки на цивільну інфраструктуру регіону.

У ніч проти 28 червня ворог завдав ударів по заправних станціях у двох районах області, спричинивши масштабні пожежі, також зафіксовано руйнування в Нікопольському районі.

Водночас Дніпропетровщина оговтується від ракетного удару по Кривому Рогу, де кількість жертв зросла до чотирьох. В реанімації померла літня жінка. Загальна кількість постраждалих у місті досягла 27 осіб, серед яких є дитина. В пам'ять про загиблих 24 червня у Кривому Розі було оголошено день жалоби.