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Головна Новини дня Росіяни атакували АЗС на Дніпропетровщині: є поранені

Росіяни атакували АЗС на Дніпропетровщині: є поранені

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Дата публікації: 28 червня 2026 08:54
Росіяни атакували АЗС на Дніпропетровщині: двоє поранених, є пожежі
Наслідки атаки РФ на АЗС на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак у ніч проти 28 червня постраждали щонайменше двоє людей. Під ударом опинилися заправні станції у двох районах області, де виникли пожежі. Також зафіксовані руйнування та займання у Нікопольському районі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України та очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Атака РФ на АЗС Дніпропетровщини
Пожежа внаслідок ударів РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Удар РФ по АЗС Дніпропетровщини: є постраждалі

У ніч проти 28 червня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Унаслідок ударів постраждали двоє цивільних, пошкоджено інфраструктуру та транспорт.

У Дніпровському районі в Підгородненській громаді внаслідок атаки БпЛА загорілася автозаправна станція. Там постраждала одна людина.

Обстріли Дніпропетровщини
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

У Самарівському районі під ударом опинилася Губиниська громада. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу на двох АЗС, пошкоджено два автомобілі. Поранення дістала 41-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Також російські війська обстрілювали Нікопольський район дронами та реактивними системами залпового вогню. Під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровські громади. Внаслідок обстрілів виникла пожежа у будівлі спортивної школи.

Рятувальники ліквідували всі займання. Наслідки атак уточнюються.

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Скриншот повідомлення Олександра Ганжі/Telegram
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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 27 червня у Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника постраждав місцевий житель. У багатоповерхівці спалахнула пожежа у двокімнатній квартирі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання.

Новини.LIVE також писали, що Росія за тиждень атакувала 15 областей України, застосувавши близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, під ударами щоденно перебували Херсон, Запоріжжя, Харків і Сумська область, є загиблі та поранені.

АЗС Дніпропетровська область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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