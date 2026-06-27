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Головна Новини дня У Херсоні російський дрон влучив у квартиру: поранено чоловіка

У Херсоні російський дрон влучив у квартиру: поранено чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 20:51
Російський дрон влучив у будинок у Херсоні: поранено чоловіка
Працівник ДСНС на місці прильоту у Херсоні. Фото: ДСНС України

У Херсоні через чергову атаку російського безпілотника постраждав місцевий житель. Внаслідок ворожого прильоту спалахнула сильна пожежа у двокімнатній квартирі житлової багатоповерхівки в одному з районів міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

Рятівники погасили займання

У Херсоні російський дрон влучив у квартиру: поранено чоловіка - фото 1
Пожежник на місці прильоту у будинок. Фото: ДСНС

"Рятувальники ДСНС, попри величезну загрозу повторних ворожих ударів, оперативно прибули на місце події та повністю ліквідували займання", — повідомили у ДСНС.

Раніше, вдень 27 червня, президент Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ за тиждень атакували 15 областей України. За цей час росіяни застосували близько 1 400 ударних дронів, майже 1 500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів.  

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 27 червня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки та освітні заклади. Внаслідок ворожої атаки постраждали 9 осіб, серед них двоє дітей.   

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Також ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни росіяни понад 5500 разів атакували об'єкти Укрзалізниці. Як  наголосив директор Офісу міжнародних проєктів УЗ Володимир Шемаєв, збитки вимірюються десятками, якщо не сотнями мільярдів гривень. 

Херсон ДСНС обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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