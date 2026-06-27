Російський дрон влучив у будинок у Херсоні: поранено чоловіка

У Херсоні російський дрон влучив у квартиру: поранено чоловіка
У Херсоні через чергову атаку російського безпілотника постраждав місцевий житель. Внаслідок ворожого прильоту спалахнула сильна пожежа у двокімнатній квартирі житлової багатоповерхівки в одному з районів міста.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.
Рятівники погасили займання
"Рятувальники ДСНС, попри величезну загрозу повторних ворожих ударів, оперативно прибули на місце події та повністю ліквідували займання", — повідомили у ДСНС.
Раніше, вдень 27 червня, президент Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ за тиждень атакували 15 областей України. За цей час росіяни застосували близько 1 400 ударних дронів, майже 1 500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів.
Новини.LIVE писали, що у ніч проти 27 червня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки та освітні заклади. Внаслідок ворожої атаки постраждали 9 осіб, серед них двоє дітей.
Також ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни росіяни понад 5500 разів атакували об'єкти Укрзалізниці. Як наголосив директор Офісу міжнародних проєктів УЗ Володимир Шемаєв, збитки вимірюються десятками, якщо не сотнями мільярдів гривень.