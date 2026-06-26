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Головна Новини дня РФ тисячі разів била по УЗ: збитки сягають сотні мільярдів гривень

РФ тисячі разів била по УЗ: збитки сягають сотні мільярдів гривень

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 22:19
Обстріли Укрзалізниці — збитки сягають сотні мільярдів гривень
Наслідки удару по Укрзалізниці. Фото: УЗ

Російські війська понад 5500 разів з початку повномасштабної війни обстріляли об'єкти Укрзалізниці. Збитки від цих ударів можуть сягати сотень мільярдів гривень.

Про це, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, повідомив директор Офісу міжнародних проєктів компанії Володимир Шемаєв на Конференції з питань відновлення України у Ґданську.

Удари по Укрзалізниці

Шемаєв розповів, що спочатку росіяни переважно атакували мости та станці. Однак зараз атаки націлені на рухомий склад, в тому числі й пасажирські поїзди та вантажні локомотиви. За його словами, за останні пів року інтенсивність ворожих обстрілів зросла в рази. 

Директор Офісу міжнародних проєктів Укрзалізниці зазначив, що від початку повномасаштбної війни зафіксовано понад 5500 обстрілів об'єктів компанії

"Збитки вимірюються десятками, якщо не сотнями мільярдів гривень", — сказав Володимир Шемаєв.

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Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 червня росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру. Через це низка поїздів затримувалась на 3-4 години. 

А 11 червня РФ вдарила по локомотивному депо на Сумщині. Внаслідок атаки загинула залізничниця, ще чотири залізничники отримали поранення.

Укрзалізниця обстріли війна в Україні Конференція з питань відновлення України-2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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