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Главная Новости дня РФ тысячи раз атаковала УЗ: убытки достигают сотен миллиардов гривен

РФ тысячи раз атаковала УЗ: убытки достигают сотен миллиардов гривен

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 22:19
Обстрелы Укрзализныци — убытки достигают сотни миллиардов гривен
Последствия удара по Укрзализныце. Фото: УЗ

С начала полномасштабной войны российские войска более 5500 раз обстреляли объекты Укрзализныци. Ущерб от этих ударов может составить сотни миллиардов гривен.

Об этом, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, сообщил директор Офиса международных проектов компании Владимир Шемаев на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Удары по Укрзализныце

Шемаев рассказал, что сначала россияне в основном атаковали мосты и станции. Однако сейчас атаки направлены на подвижной состав, в том числе на пассажирские поезда и грузовые локомотивы. По его словам, за последние полгода интенсивность вражеских обстрелов возросла в разы.

Директор Офиса международных проектов Укрзализныци отметил, что с начала полномасштабной войны зафиксировано более 5500 обстрелов объектов компании.

"Убытки исчисляются десятками, если не сотнями миллиардов гривен", — сказал Владимир Шемаев.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня россияне повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого ряд поездов задерживался на 3-4 часа.

А 11 июня РФ нанесла удар по локомотивному депо в Сумской области. В результате атаки погибла железнодорожница, ещё четверо железнодорожников получили ранения.

Укрзализныця обстрелы война в Украине Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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