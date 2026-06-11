РФ ударила по локомотивному депо на Сумщине: погибла железнодорожница

Последствия российского удара по железной дороге. Фото из архива: Укрзализныця

Российские оккупанты в четверг, 11 июня, нанесли удар по локомотивному депо в Сумской области. В результате российской атаки погибла железнодорожница, еще четверо железнодорожников получили ранения. Пострадавшие госпитализированы с ожогами. В настоящее время врачи оказывают им медицинскую помощь.

Об этом сообщила Укрзализныця, передает Новини.LIVE.

Российский удар по локомотивному депо в Сумской области

Укрзализныця находится на связи с медиками и семьями пострадавших.

"Следим за состоянием раненых коллег и готовы оказать помощь для их лечения и восстановления. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшей. Укрзализныця окажет семье всю необходимую помощь и поддержку", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце подчеркнули, что Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и людей, которые ежедневно обеспечивают движение страны. Несмотря на постоянную угрозу, работники железной дороги продолжают выполнять свои обязанности — осуществляют эвакуацию людей, обеспечивают перевозку грузов и поддерживают работу государства.

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"Движение региональных и пригородных поездов в Сумской области сохраняем. В очередной раз призываем всех быть осторожными, не игнорировать сигналы об воздушных угрозах и следовать указаниям железнодорожников", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю, 10 июня оккупанты нанесли удар по инфраструктуре железнодорожного вокзала в Сумах. Осколки дрона упали на пассажирский поезд.

А 30 мая Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье, в результате чего погиб машинист, а еще двое работников получили ранения.