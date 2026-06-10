Россия атаковала «шахидом» вокзал в Сумской области: обломки повредили поезд

Последствия атаки РФ по Сумской области. Фото: Telegram

Утром в Сумской области российские войска совершили очередную атаку. Была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Сумах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрзализныцю".

Пострадало ли движение поездов из-за атаки на Сумы

По информации "Укрзализныци", над зданием вокзала был сбит российский беспилотник типа "шахед". Обломки дрона упали на пассажирский поезд №143 Сумы — Рахов, из-за чего загорелась крыша последнего вагона.

В момент инцидента пассажиры и поездная бригада находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.

После ликвидации последствий поезду разрешили продолжить движение, однако сейчас он курсирует с задержкой примерно в 5 часов. В компании отмечают, что работают над восстановлением графика и минимизацией отставания.

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Сообщение "Укрзализныци". Фото: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 10 июня Сумская область подверглась массированным атакам со стороны России: вражеские дроны ударили по территории 19 громад. В результате обстрелов известно о двух погибших и одном раненом.

Новини.LIVE также информировали, что в понедельник, 8 июня, российский беспилотник попал в жилую пятиэтажку в Конотопе Сумской области. Спасатели деблокировали из-под завалов трех человек, одна женщина погибла.