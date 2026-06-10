РФ атакувала "шахедом" вокзал на Сумщині: уламки пошкодили поїзд

Наслідки атаки РФ по Сумщині. Фото: Telegram

Вранці на Сумщині російські війська здійснили чергову атаку. Було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Сумах.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на "Укрзалізницю".

Чи постраждав рух поїзда через атаку на Суми

За інформацією Укрзалізниці, над будівлею вокзалу було збито російський безпілотник типу "шахед". Уламки дрона впали на пасажирський поїзд №143 Суми — Рахів, через що загорівся дах останнього вагона.

У момент інциденту пасажири та поїзна бригада перебували в укритті, тому постраждалих немає.

Після ліквідації наслідків потягу дозволили продовжити рух, однак наразі він курсує із затримкою приблизно 5 годин. У компанії зазначають, що працюють над відновленням графіка та мінімізацією відставання.

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Допис "Укрзалізниці". Фото: Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 10 червня Сумська область зазнала масованих атак з боку Росії: ворожі дрони вдарили по території 19 громад. Внаслідок обстрілів відомо про двох загиблих і одну поранену людину.

Новини.LIVE інформували, що у понеділок, 8 червня, російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку в Конотопі Сумської області. Рятувальники деблокували з-під завалів трьох людей, одна жінка загинула.