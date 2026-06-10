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Головна Новини дня Росія атакувала 19 громад на Сумщині: цивільні втратили житло

Росія атакувала 19 громад на Сумщині: цивільні втратили житло

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 09:24
Росія атакувала 19 громад на Сумщині: цивільні втратили житло
Наслідки атаки Росії по житловому кварталу в Сумській області

Сумщина у ніч проти 10 червня зазнала масованих атак із боку Росії, під час яких ворожі дрони атакували по території 19 громад. Відомо про двох жертв та одну травмовану людину.  

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Сумська область опинилась під масованою атакою з боку Росії 

Російська армія протягом минулої доби здійснила серію повітряних нападів на прикордонну Сумську область, використовуючи для цього ударні безпілотні літальні апарати та різноманітні засоби ураження. Загалом під обстрілами опинилися 19 територіальних громад регіону. Внаслідок влучань та вибухів зафіксовано смертельні випадки серед мирного населення, поранення цивільної особи та руйнування осель місцевих мешканців.

Сумська область удар дроном
Зруйнований будинок на Сумщині. Фото: Нацполіція України

Найважчі наслідки зафіксовано у двох громадах області, де окупанти прицільно задіяли дрони. Так, на території Путивльської громади через безпосередній удар ворожого безпілотника обірвалося життя 57-річного чоловіка, а 49-річна жінка дістала поранення.

Наслідки атак Росії по Сумській області
Пожежа у будинку внаслідок прямого влучання. Фото: Нацполіція України

Також у цьому населеному пункті вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено три житлові будинки. У Великописарівській громаді російські військові скинули вибуховий пристрій із безпілотного апарата, внаслідок чого загинув 73-річний чоловік. Зруйновано приватний будинок, є пошкодження у багатоповерхівці. 

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Новини.LIVE раніше повідомляли про те, що в ніч проти 10 червня під атаками опинилося й Запоріжжя. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі. Є поранена жінка.

Загалом у ніч проти 10 червня Росія випустила по Україні 207 ударних безпілотників, з яких українські військові знищили 181 одиницю. Водночас уламки збитих дронів впали у 13 місцях, а також зафіксовано прильоти на 14 об'єктах у кількох регіонах

Сумська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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