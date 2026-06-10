Россия атаковала 19 населенных пунктов в Сумской области: мирные без жилья

Последствия российского удара по жилому кварталу в Сумской области

В ночь на 10 июня Сумская область подверглась массированным атакам со стороны России, в ходе которых вражеские дроны нанесли удары по территории 19 общин. Известно о двух погибших и одном раненом.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Сумская область оказалась под массированной атакой со стороны России

Российская армия за прошедшие сутки совершила серию воздушных ударов по приграничной Сумской области, используя для этого ударные беспилотные летательные аппараты и различные средства поражения. Всего под обстрелами оказались 19 территориальных общин региона. В результате попаданий и взрывов зафиксированы смертельные случаи среди мирного населения, ранения гражданского лица и разрушение домов местных жителей.

Разрушенный дом в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в двух общинах области, где оккупанты прицельно задействовали дроны. Так, на территории Путивльской общины в результате прямого удара вражеского беспилотника погиб 57-летний мужчина, а 49-летняя женщина получила ранения.

Пожар в доме в результате прямого попадания. Фото: Нацполиция Украины

Также в этом населенном пункте взрывной волной и осколками были повреждены три жилых дома. В Великописаревской общине российские военные сбросили взрывное устройство с беспилотного аппарата, в результате чего погиб 73-летний мужчина. Разрушен частный дом, есть повреждения в многоэтажке.

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Новини.LIVE ранее сообщали о том, что в ночь на 10 июня под атаками оказался и Запорожье. В результате ударов возникли масштабные пожары. Есть раненая женщина.

Всего в ночь на 10 июня Россия выпустила по Украине 207 ударных беспилотников, из которых украинские военные уничтожили 181 единицу. При этом обломки сбитых дронов упали в 13 местах, а также зафиксированы прилеты на 14 объектах в нескольких регионах