РФ вдарила по локомотивному депо на Сумщині: загинула залізничниця

Наслідки російського удару по залізниці. Фото архівне: Укрзалізниця

Російські окупанти у четвер, 11 червня, завдали удару по локомотивному депо у Сумській області. Внаслідок російської атаки загинула залізничниця, ще чотири залізничники отримали поранення. Травмованих госпіталізовано з опіками. Наразі лікарі надають їм медичну допомогу.

Про це повідомила Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

Російський удар по локомотивному депо на Сумщині

Укрзалізниця перебуває на звʼязку з медиками та родинами постраждалих.

"Стежимо за станом поранених колег і готові надати допомогу для їхнього лікування й відновлення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблої. Укрзалізниця надасть родині всю необхідну допомогу та підтримку", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці наголосили, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та людей, які щоденно забезпечують рух країни. Попри постійну загрозу, працівники залізниці продовжують виконувати свої обов’язки — здійснюють евакуацію людей, забезпечують перевезення вантажів і підтримують роботу держави.

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"Рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області зберігаємо. Вкотре закликаємо всіх бути обачними, не ігнорувати сигнали про повітряні загрози та дотримуватися вказівок залізничників", — йдеться у повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням з Укрзалізницю, 10 червня окупанти вдарили по інфраструктурі залізничного вокзалу в Сумах. Уламки дрона впали на пасажирський поїзд.

А 30 травня Росія вдарила по залізничній інфраструктурі та рухомому складу в Запоріжжі, внаслідок чого загинув машиніст, а ще двоє працівників дістали поранення.