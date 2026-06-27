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В Херсоне российский дрон попал в квартиру: ранен мужчина

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Дата публикации 27 июня 2026 20:51
Российский дрон попал в дом в Херсоне: ранен мужчина
Сотрудник ГСЧС на месте прилета в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

В Херсоне в результате очередной атаки российского беспилотника пострадал местный житель. Вследствие вражеского удара вспыхнул сильный пожар в двухкомнатной квартире жилого многоэтажного дома в одном из районов города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели потушили возгорание

В Херсоне российский дрон попал в квартиру: ранен мужчина - фото 1
Пожарный на месте попадания в дом. Фото: ГСЧС

"Спасатели ГСЧС, несмотря на огромную угрозу повторных вражеских ударов, оперативно прибыли на место происшествия и полностью ликвидировали возгорание", — сообщили в ГСЧС.

Ранее, днем 27 июня, президент Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ за неделю атаковали 15 областей Украины. За это время россияне применили около 1 400 ударных дронов, почти 1 500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 июня российские войска нанесли удар по Запорожью. Повреждения получили гражданская инфраструктура, жилые дома и учебные заведения. В результате вражеской атаки пострадали 9 человек, среди них двое детей.

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Также мы сообщали, что с начала полномасштабной войны россияне более 5500 раз атаковали объекты "Укрзализныци". Как подчеркнул директор Офиса международных проектов УЗ Владимир Шемаев, убытки исчисляются десятками, если не сотнями миллиардов гривен.

Херсон ГСЧС обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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