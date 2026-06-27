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Головна Новини дня Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 9 осіб

Удар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 9 осіб

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Дата публікації: 27 червня 2026 10:19
РФ вдарила по Запоріжжю: 9 поранених, серед них двоє дітей
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. Зокрема житлові будинки та освітні заклади.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДСНС України у суботу, 27 червня.

Атака РФ на Запоріжжя 27 червня
Руйнування внаслідок атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих стрімко зростає

Внаслідок нічних авіаударів по Запоріжжю постраждали дев’ятеро людей, серед них — двоє дітей. Атака спричинила значні руйнування житлової інфраструктури міста, зокрема частково зруйновано багатоповерховий будинок.

Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, яким оперативно надали допомогу. Також один з ударів припав на територію навчального закладу, а вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки, приватне майно та автомобілі.

Атака РФ на АЗС Запоріжжя
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Удар РФ по АЗС Запоріжжя

Окремо російський безпілотник атакував автозаправну станцію в місті, внаслідок чого виникла пожежа.

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Під час ліквідації наслідків надзвичайники повідомили, що займання охопило резервуар із газом та адміністративну будівлю. На щастя, внаслідок цього інциденту загиблих і постраждалих немає.

Рятувальники швидко локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши подальшого поширення вогню.

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Скриншот повідомлень ДСНС/Telegram
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Скриншот повідомлень ДСНС/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 27 червня російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару керованими авіабомбами. Є постраждалі, також пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, усім постраждалим надали медичну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що у п’ятницю, 26 червня, російські війська атакували Запоріжжя та область ракетами й дронами. Внаслідок ударів постраждали щонайменше шість людей, у місті зафіксовані вибухи та пожежі. Також зруйновано та пошкоджено житлові будинки, на місці працюють екстрені служби.

Запоріжжя обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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