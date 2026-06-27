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Главная Новости дня Удар РФ по Запорожью: число раненых возросло до 9 человек

Удар РФ по Запорожью: число раненых возросло до 9 человек

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 10:19
Россия нанесла удар по Запорожью: 9 раненых, в том числе двое детей
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате ночной российской атаки на Запорожье число пострадавших возросло до девяти человек. Повреждениям подверглась гражданская инфраструктура города, в частности жилые дома и учебные заведения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в субботу, 27 июня.

Атака РФ на Запоріжжя 27 червня
Разрушения в результате атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Атака РФ на Запорожье: число пострадавших стремительно растет

В результате ночных авиаударов по Запорожью пострадали девять человек, среди них — двое детей. Атака привела к значительным разрушениям жилой инфраструктуры города, в частности, частично разрушен многоэтажный дом.

Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, которым оперативно оказали помощь. Также один из ударов пришелся на территорию учебного заведения, а взрывной волной повреждены соседние жилые дома, частное имущество и автомобили.

Атака РФ на АЗС Запоріжжя
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Удар РФ по АЗС Запорожья

Кроме того, российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе, в результате чего возник пожар.

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Во время ликвидации последствий чрезвычайники сообщили, что возгорание охватило резервуар с газом и административное здание. К счастью, в результате этого инцидента погибших и пострадавших нет.

Спасатели быстро локализовали и ликвидировали пожар, не допустив дальнейшего распространения огня.

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Скриншот сообщений ГСЧС/Telegram
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Скриншот сообщений ГСЧС/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 июня российские войска атаковали Запорожье, нанеся удар управляемыми авиабомбами. Есть пострадавшие, также повреждены жилые и нежилые здания, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Новини.LIVE также сообщали, что в пятницу, 26 июня, российские войска атаковали Запорожье и область ракетами и дронами. В результате ударов пострадали как минимум шесть человек, в городе зафиксированы взрывы и пожары. Также разрушены и повреждены жилые дома, на месте работают экстренные службы.

Запорожье обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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