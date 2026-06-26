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Главная Новости дня РФ обстреляла центр Запорожья баллистическими ракетами: есть раненые

РФ обстреляла центр Запорожья баллистическими ракетами: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 12:53
26 июня россияне атаковали Запорожье: есть раненые
Последствия нападения РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В пятницу, 26 июня, российские войска атаковали Запорожье и область. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеских ударов пострадали как минимум шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Атака РФ на Запоріжжя 26 червня
Люди спасаются во время атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Россияне обстреляли Запорожье и область: есть раненые

Сегодня, 26 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье и область баллистическими ракетами и ударными дронами. В регионе были слышны громкие взрывы. Также были видны задымления.

Обстріл Запоріжжя
Медики спасают людей во время атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что есть пострадавшие. По состоянию на 11:57 известно о шести раненых.

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Пострадавшие в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Как известно, в Запорожье под ударом оказался частный сектор одного из районов города — в результате обстрела возник пожар.

По предварительной информации, один жилой дом почти полностью разрушен, еще несколько получили повреждения различной степени.

На месте работают экстренные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

В 12:25 Федоров предупредил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области. Вражеская атака продолжается.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 июня российские войска атаковали Запорожье, повредив частный дом, в котором возник пожар. В результате обстрела пострадала 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью. Информация о ее состоянии пока не уточняется.

Новини.LIVE также сообщали, что 25 июня оккупанты нанесли удар по автостоянке в Запорожье, вызвав масштабный пожар. В результате атаки несколько автомобилей сгорели дотла. По предварительным данным, пострадавших нет.

Запорожье Запорожская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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