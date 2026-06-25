Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия ударила по автостоянке в Запорожье: фоторепортаж последствий

Россия ударила по автостоянке в Запорожье: фоторепортаж последствий

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:29
Российский обстрел автостоянки в Запорожье 25 июня: фоторепортаж
Последствия российского обстрела автостоянки в Запорожье. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Российские оккупанты в четверг, 25 июня, нанесли удар по автостоянке в Запорожье. В результате обстрела сгорели автомобили. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Ксения Клещенко.

Российский обстрел Запорожья 25 июня

В результате российской атаки произошел масштабный пожар. Известно, что транспорт сгорел дотла. К счастью, люди не пострадали. Удар пришелся прямо рядом с автомобилями. Две недели назад Россия уже атаковала эту стоянку.

Російський обстріл Запоріжжя 25 червня
Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко
Атака Росії на автостоянку в Запоріжжі 25 червня
Уничтоженный автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко
Знищені авто в Запоріжжі
Последствия удара РФ по автостоянке в Запорожье. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 25 червня
Атака России на Запорожье. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко
Обстріл Запоріжжя 25 червня
Обстрел Запорожья 25 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

А ещё один удар по другой стоянке был нанесён 23 июня в том же районе города.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Запорожской ОВА Александра Коваленко, в настоящее время в больницах Запорожья оказывают помощь 58 людям, пострадавшим от российских обстрелов. На данный момент 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Кроме того, противник нанес целенаправленные удары по локомотивам "Укрзализныци" в Запорожской и Сумской областях. Известно, что в Запорожье погиб помощник машиниста.

война Запорожье обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации