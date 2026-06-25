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Главная Новости дня РФ наносит удары по локомотивам УЗ: в Запорожье есть погибший

РФ наносит удары по локомотивам УЗ: в Запорожье есть погибший

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Дата публикации 25 июня 2026 13:04
Россия атаковала три локомотива Укрзализныци: последствия обстрелов
Последствия российских ударов по железной дороге. Фото: Александр Перцовский

Российские войска нанесли серию целенаправленных ударов по локомотивам Укрзализныци в Запорожской и Сумской областях. В ходе одной из атак в Запорожье погиб помощник машиниста.

Об этом официально сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, передает Новини.LIVE.

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Из-за российских обстрелов в Запорожье есть потери среди сотрудников железнодорожной бригады. Как выяснилось, машинист успел перейти в безопасное место до момента удара, однако его помощник находился в задней кабине локомотива и погиб. Спасти работника не удалось. В то же время во время двух других атак сотрудники «Укрзализныци» не пострадали, поскольку обе команды были своевременно выведены из-под огня.

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Сообщение Александра Перцовского. Фото: скриншот

Председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский на своей странице в Facebook отметил, что компании удается каждую неделю спасать десятки своих бригад. Чиновник также подчеркнул, что предприятие остается рядом с родными и близкими погибшего железнодорожника, оказывая им максимальную помощь и поддержку.

«Моя самая тяжелая обязанность — сообщать команде напрямую о потерях», — написал руководитель компании. В своем обращении он добавил: «Мы спасаем десятки железнодорожных бригад каждую неделю, но каждая жизнь, унесенная врагом, — это трагедия, которая навсегда останется с нами и которую никогда не исправить», — сообщил Александр Перцовский.

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Новини.LIVE сообщали ранее, что российские войска регулярно атакуют украинскую железнодорожную инфраструктуру и пассажирские поезда. Такой инцидент произошел утром 10 июня в Сумской области. Как сообщили в Укрзализныце, враг атаковал железную дорогу беспилотником типа «Шахед».

К сожалению, подобные удары врага по железной дороге часто приводят к трагическим последствиям среди гражданских железнодорожников. Ранее, 30 мая, российская армия осуществила масштабный обстрел железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в Запорожье. На месте происшествия погиб машинист поезда, находившийся на дежурстве, а еще двое работников железной дороги получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Укрзализныця Запорожье Сумская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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