Росія атакувала три локомотиви Укрзалізниці: наслідки обстрілів

Наслідки російських атак по залізниці. Фото: Олександр Перцовський

Російські війська завдали серії цілеспрямованих ударів по локомотивах Укрзалізниці у Запорізькій та Сумській областях. Під час однієї з атак у Запоріжжі загинув помічник машиніста.

Про це заявив офіційно повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, передає Новини.LIVE.

Росіяни прицільно б'ють по локомотивах в Україні

Через російські обстріли у Запоріжжі є втрати серед працівників залізничної бригади. Як з'ясувалося, машиніст встиг перейти у безпечне місце до моменту удару, проте його помічник перебував у задній кабіні локомотива і загинув. Врятувати працівника не вдалося. Водночас під час двох інших атак співробітники Укрзалізниці не постраждали, оскільки обидві команди були завчасно виведені з-під вогню.

Повідомлення Олександра Перцовського. Фото: скриншот

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на своїй сторінці у Facebook зазначив, що компанії вдається щотижня рятувати десятки своїх бригад. Посадовець також підкреслив, що підприємство залишається поруч із рідними та близькими загиблого залізничника, надаючи їм максимальну допомогу та підтримку.

"Мій найгірший обов'язок. Повідомляти команді напряму про втрати", — написав керівник компанії. У своєму зверненні він додав: "Рятуємо десятки залізничних команд щотижня, але і кожне життя, яке забрав ворог — трагедія, яка назавжди з нами і яку ніколи не виправити", — повідомив Олександр Перцовський.

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Новини.LIVE повідомляли раніше, що російські війська регулярно атакують українську залізничну інфраструктуру та пасажирські поїзди. Такий інцидент стався вранці, 10 червня, на Сумщині. Як повідомили в Укрзалізниці, ворог атакував залізницю безпілотником типу "Шахед".

На жаль, подібні удари ворога по залізниці часто призводять до трагічних наслідків серед цивільних залізничників. Раніше, 30 травня, російська армія здійснила масштабний обстріл залізничної інфраструктури та рухомого складу в Запоріжжі. На місці події загинув машиніст поїзда, який перебував на чергуванні, а ще двоє працівників залізниці дістали важкі поранення і були госпіталізовані.