Российский обстрел пляжа в Запорожье 24 июня: есть раненые

Медики и сотрудники правоохранительных органов оказывают помощь раненому. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в среду, 24 июня, нанесли удар по пляжу в Запорожье. В результате обстрела ранения получили шесть человек. Кроме того, повреждены помещения кафе и припаркованные транспортные средства.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья 24 июня

Захватчики поразили управляемой авиабомбой центральный пляж города, где находились люди. В результате обстрела ранения получили шесть человек, трое из которых — дети.

Последствия российской атаки. Фото: Запорожская ОВА

Правоохранители на месте российского удара. Фото: Нацполиция

Россия также повредила помещение кафе, которое в настоящее время не работает, а также припаркованные транспортные средства.

Удар России по пляжу в Запорожье. Фото: Нацполиция

Выбитые окна в Запорожье. Фото: Нацполиция

Поврежденный автомобиль. Фото: Нацполиция

"Настоятельно просим граждан во время воздушной тревоги и ракетных угроз находиться в укрытиях, чтобы не подвергаться опасности", — подчеркивают в Нацполиции.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую ОВА, 24 июня Россия нанесла удар по Херсонской области и убила 24-летнего сотрудника международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid.

Кроме того, сегодня противник атаковал дроном АЗС на окраине Сум, в результате чего ранения получили три человека. Также оккупанты повредили автомобили.