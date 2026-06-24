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Головна Новини дня Росія вдарила по пляжу у Запоріжжі: поранені шестеро людей

Росія вдарила по пляжу у Запоріжжі: поранені шестеро людей

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Дата публікації: 24 червня 2026 18:03
Російський обстріл пляжу в Запоріжжі 24 червня: є поранені
Медики та правоохоронці надають допомогу пораненому. Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти у середу, 24 червня, завдали удару по пляжу в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро людей. Крім того, пошкоджено приміщення кафе та припарковані транспортні засоби.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя 24 червня

Загарбники поцілили керованою авіабомбою по центральному пляжу міста, де перебували люди. Внаслідок обстрілу поранення отримали шестеро людей, троє з яких діти.

Російський обстріл Запоріжжя 24 червня
Наслідки російської атаки. Фото: Запорізька ОВА
Удар Росії по пляжу у Запоріжжі 24 червня
Правоохоронці на місці російського удару. Фото: Нацполіція

Росія також пошкодила приміщення кафе, яке наразі не функціонує, а також припарковані транспортні засоби

Російський удар по Запоріжжю 24 червня
Удар Росії по пляжу в Запоріжжі. Фото: Нацполіція
Атака Росії на Запоріжжя 24 червня
Вибиті вікна в Запоріжжі. Фото: Нацполіція
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Пошкоджений автомобіль. Фото: Нацполіція

"Наполегливо просимо громадян під час повітряної тривоги та ракетних загроз перебувати в укриттях, щоб не наражатися на небезпеку", — наголошують в Нацполіції.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Херсонську ОВА, Росія 24 червня вдарила по Херсонщині та вбила 24-річного працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid.

Крім того, сьогодні противник атакував дроном АЗС на околиці Сум, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Також окупанти пошкодили автомобілі.

війна Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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