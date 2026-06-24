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Головна Новини дня РФ вбила на Херсонщині працівника міжнародної гуманітарної організації

РФ вбила на Херсонщині працівника міжнародної гуманітарної організації

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Дата публікації: 24 червня 2026 15:57
Херсонська область — РФ вбила працівника гуманітарної організації
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська 24 червня атакували Херсонську область, внаслідок чого загинув працівник міжнародної гуманітарної організаціїNorwegian People's Aid. Йому було 24 роки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Атака на Херсонську область 24 червня

"Внаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування. Мої співчуття рідним та близьким", — розповів Прокудін.

За його словами, також відомо про трьох поранених ппредставників цієї організації. Наразі вся інформація уточнюється.

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Скриншот допису Олександра Прокудіна

Як писали Новини.LIVE, 24 червня Росія вдарила дроном по АЗС на околиці. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних. Також пошкоджено автомобілі. 

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Крім того, сьогодні ворог атакував центр Конотопу на Сумщині. Під ворожим вогнем опинився кінотеатр, є поранені. 

обстріли Херсонська область розмінування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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