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Головна Новини дня Росіяни вдарили по кінотеатру в центрі Конотопа: є постраждалі

Росіяни вдарили по кінотеатру в центрі Конотопа: є постраждалі

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Дата публікації: 24 червня 2026 12:33
Удар по Конотопу 24 червня — росіяни атакували кінотеатр
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 24 червня завдали удару по центру Конотопа у Сумській області. За попередньою інформацією, ворог атакував кінотеатр. Відомо, що є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна. 

Обстріл Конотопу 24 червня

Семеніхін повідомив, що російські війська атакували Конотоп ударними дронами і в місті було чутно вибухи. За його словами, під ворожим вогнем опинився кінотеатр в центрі міста. 

Удар по Конотопу 24 червня
Скриншот допису Артема Семеніхіна

Мер додав, що поблизу перебували діти. Також відомо про поранених, оскільки в середині приміщення могли бути люди.

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Скриншот допису Артема Семеніхіна

"Один важкопоранений. Перехожий. Ще жінка отримала поранення шиї. Також перехожа!" — йдеться у повідомленні.

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Як писали Новини.LIVE, 23 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Трапилося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. 

Внаслідок атаки 27 людей отримали поранення. А вночі в реанімації померла 62-річна жінка, яка мали важкі травми.

Сумська область обстріли Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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