Обстріл Кривого Рогу 23 червня — кількість постраждалих зростає

Насілдки удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС

Російські війська 23 червня завдали удару по Кривому Рогу. Трапилося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про трьох загиблих, а кількість постраждалих зростає.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі День.LIVE.

Наслідки удару по Кривому Рогу

Вілкул розповів, що росіяни завдали чергового удару по мирному місту. Внаслідок атаки загинули троє людей, а ще 24 отримали поранення. Ще за життя кількох постраждалих борються лікарі, вони перебувають у важкому та надважкому стані.

"Вже пожежі всі загасили, закінчуємо ліквідацію наслідків", — сказав голова Ради оборони міста.

За його словами, останні місяці місто потерпало переважно від щоденних нальотів ударних безпілотників, однак цього разу ворог вдарив боєприпасами, які розлітаються на величезну площу.

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"Це була балістика, причому касетна балістика. Люди загинули на відстані понад 200 метрів один від одного", — сказав Олександр Вілкул.

Як писали Новини.LIVE, за останню добу РФ завдала 1050 ударів по Запорізькій області. Внаслідок цього постраждали семеро людей.

Також ворог вдарив КАБами по Сумській громаді ввечері 22 червня. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, а серед поранених водій тролейбуса.