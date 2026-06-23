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Головна Новини дня Росія вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені

Росія вдарила по Кривому Рогу: є загиблі та поранені

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Дата публікації: 23 червня 2026 12:43
Ракетний удар по Кривому Рогу 23 червня: є загиблі та поранені
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 23 червня, завдали ракетного удару по Кривому Розі. Ворог пошкодив обʼєкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Кривого Рогу 23 червня

Вілкул зазначив, що троє людей загинули. Крім того, поранення отримали 19.

За його словами, є травмовані у важкому стані та наразі вони знаходяться на операційних столах. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати їм життя. 

На місці російської атаки працюють всі служби.

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Крім того, цієї ночі противник вкотре обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки без світла залишилися 34 тис. родин.

"Енергетики ДТЕК оперативно розпочали відновлювальні роботи. Вже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, упродовж минулої доби Росія масовано атакували Запорізьку область. Зафіксовано 1050 ворожих атак, які охопили 56 населених пунктів регіону.

А 22 червня ворог завдав удару шістьма КАБами по Сумській області. Зокрема, окупанти били по цивільній інфраструктурі.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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