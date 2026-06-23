Росіяни атакували Запоріжжя та 56 сіл: наслідки масованого обстрілу

Спалені вантажівки у Запоріжжі після атаки Росії. Фото: Запорізька ОВА

Масована атака російських військ на Запорізьку область впродовж минулої доби призвела до поранення сімох людей. Загалом росіяни завдали понад тисячу ударів, застосувавши дрони, авіацію та артилерію проти понад пів сотні населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських атак по Запорізькій області за добу

Упродовж минулої доби Запорізька область опинилася під обстрілом з боку російських військ. Зафіксовано 1050 ворожих атак, які охопили 56 населених пунктів регіону. Внаслідок цих обстрілів безпосередньо у самому Запоріжжі та на території Запорізького району поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро цивільних осіб.

Також до відповідних служб надійшло 169 повідомлень від цивільних про пошкоджені житлові будинки, понівечені автомобілі та розбиті об'єкти інфраструктури.

Росіяни спрямували на мирні території 769 дронів різних модифікацій, здебільшого використовуючи FPV-камікадзе. Під ударом ворожих безпілотників опинилися Запоріжжя, Малокатеринівка, Кушугум, Комишуваха, Балабине, Новомиколаївка, Кам'яне, Біленьке, Річне, Новояковлівка, Новорозівка, Новосолошине, Матвіївка, Лисогірка, Мар'ївка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхня Терса, Староукраїнка, Святопетрівка, Оленокостянтинівка, Цвіткове, Добропілля, Рибне, Червона Криниця та Микільське.

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Паралельно з повітряними атаками росіяни 260 разів обстріляли область з артилерії. Прильоти зафіфксували у Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполі, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Воздвижівці, Цвітковому, Добропіллі та Рибному. Крім того, три обстріли з реактивних систем залпового вогню загарбники здійснили по Гуляйпільському та Гіркому.

За добу російське військо здійснило 18 авіаційних ударів. Бомби та ракети поцілили по таких населених пунктах, як Юрківка, Любицьке, Данилівка, Зорівка, Новосолошине, Оріхів, Новопавлівка, Омельник, Свобода, Широке, Бабаші, Копані, Долинка, Рівне, Гуляйпільське та Тимошівка.

Як писали раніше Новини.LIVE, увечері 22 червня по території Сумської громади росіяни скинули на цивільні підприємства шість КАБів. Влучання у промисловому секторі призвели до знищення цивільного транспорту та травмування трьох людей.

Російські військові випустили по Харківському регіону кілька ракет. Відомо про прильоти по території селища Васищеве Харківського району. Там рятувальникам довелося оперативно гасити пожежу на площі 80 кв. метрів у складському приміщенні.