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Головна Новини дня Удари по Запоріжжю й Запорізькому району: постраждалих щонайменше троє

Удари по Запоріжжю й Запорізькому району: постраждалих щонайменше троє

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 07:35
Уночі 23 червня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя та Запорізький район
Пожежа після обстрілу Запоріжжя вночі 23 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти вівторка, 23 червня, армія РФ обстріляла Запоріжжя та Запорізький район. Спалахнули пожежі. Зазнали пошкоджень заправки, будинки та автомобілі. Є постраждалі серед цивільного населення. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілів Запоріжжя та Запорізького району вночі 23 червня 

Станом на 01:06 у Запоріжжі через атаку сталися декілька пожеж. Зазнали пошкоджень будинок і автозаправка. 

О 01:45 Іван Федоров зазначив, що обстріл пошкодив станцію технічного обслуговування.

Руйнування після обстрілу Запорізького району 23 червня 2026 року
Руйнування після обстрілу Запорізького району вночі 23 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

О 02:01 стало відомо, що в Запорізькому районі від удару постраждали приватні будинки та господарські споруди. Загорілися оселі — пожежі загасили рятувальники. По допомогу до медиків звернулися 73-річні чоловік і жінка.

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Скриншот повідомлення Івана Федорова


О 05:48 очільник Запорізької ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу загорілися автомобілі на приватній стоянці. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова повідомляв, що ввечері 22 червня росіяни завдали удару шістьма КАБами по околицях Сумській громаді. Постраждав 57-річний водій тролейбуса. Він перебуває у важкому стані. Крім того, зазнали незначних травм двоє жінок. 

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова писав, що вночі 22 червня армія РФ ударила по житловому будинку у Зноб-Новгородській громаді Сумської області. Жертвами атаки стали троє людей: двоє дорослих і 13-річний хлопчик. Ще три людини зазнали поранень. Серед травмованих двоє дітей. 

Запоріжжя Запорізька область обстріли
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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