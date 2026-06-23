Ночью 23 июня 2026 года РФ обстреляла Запорожье и Запорожский район

Пожар после обстрела Запорожья ночью 23 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на вторник, 23 июня, армия РФ обстреляла Запорожье и Запорожский район. Возникли пожары. Получили повреждения заправки, дома и автомобили. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрелов Запорожья и Запорожского района в ночь на 23 июня

По состоянию на 01:06 в Запорожье в результате атаки произошло несколько пожаров. Получили повреждения дом и автозаправочная станция.

В 01:45 Иван Федоров отметил, что обстрел повредил станцию технического обслуживания.

Разрушения после обстрела Запорожского района ночью 23 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

В 02:01 стало известно, что в Запорожском районе от удара пострадали частные дома и хозяйственные постройки. Загорелись дома — пожары потушили спасатели. За помощью к медикам обратились 73-летние мужчина и женщина.

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Скриншот сообщения Ивана Федорова



В 05:48 глава Запорожской ОВА сообщил, что в результате обстрела загорелись автомобили на частной стоянке. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что вечером 22 июня россияне нанесли удар шестью КАБами по окрестностям Сумской громады. Пострадал 57-летний водитель троллейбуса. Он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, незначительные травмы получили две женщины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова писал, что ночью 22 июня армия РФ нанесла удар по жилому дому в Зноб-Новгородской громаде Сумской области. Жертвами атаки стали трое человек: двое взрослых и 13-летний мальчик. Еще три человека получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.