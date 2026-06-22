Дрон РФ убил семью в Сумской области: среди погибших — 13-летний мальчик

Спасатель тушит пожар на руинах дома. Фото: ГСЧС Сумской области

В ночь на 22 июня российский беспилотник нанес прицельный удар по жилому дому в Зноб-Новгородской общине в Сумской области, что привело к масштабному пожару. Жертвами атаки стали двое взрослых и 13-летний подросток, ещё трое человек, в том числе двое детей, получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника Сумской областной государственной администрации Олега Григорова.

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В жилой дом на территории Зноб-Новгородской общины попал российский беспилотный летательный аппарат. Сразу после прямого попадания в помещении вспыхнул пожар.

На месте попадания вражеского дрона обнаружили тела трех человек. Погиб 36-летний мужчина и его 13-летний сын. Кроме того, смертельные ранения получила 73-летняя женщина, которая является матерью сожительницы погибшего хозяина дома.

Спасателям и медикам удалось извлечь из-под обломков ещё троих пострадавших. Среди них оказался 10-летний мальчик, который является вторым сыном погибшего мужчины. Также ранения получили 31-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. В настоящее время состояние девочки медики оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на понедельник, 22 июня, под вражеским ударом оказался Запорожье. В результате налета дронов-камикадзе в городе полностью разрушен частный дом и получила существенные повреждения жилая многоэтажка.

За прошедшие сутки российские войска совершили шквал артиллерийских и дронных атак на Сумскую область, под обстрелом оказались сразу пять территориальных общин. Ранения различной степени тяжести получили 14 местных жителей. Среди пострадавших есть ребенок — 14-летняя девочка.