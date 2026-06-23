Увечері 22 червня 2026 року РФ ударила по Сумщині

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Увечері в понеділок, 22 червня, росіяни завдали удару шістьма КАБами по околицях Сумській громаді. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Епіцентром влучань стала промислова зона.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки обстрілу Сумської громади вночі 22 червня

Після удару перебуває у вкрай важкому стані 57-річний водій тролейбуса. У момент атаки чоловік перебував у транспорті. Крім нього, людей там більше не було. Постраждалого доставили до лікарні. За його життя борються медики.

Полум'я знищило громадський транспорт. Загалом постраждали троє людей. По медичну допомогу, крім керманича, звернулися двоє жінок, які зазнали незначних ушкоджень. Їм госпіталізація не знадобилася.

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